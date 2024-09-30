Трамп дал громкое обещание о ценах в США

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах за один год добиться сокращения стоимости электроэнергии для американцев вдвое.

"Я даю вам обещание: в течение 12 месяцев я сокращу цены на энергоресурсы и электричество вдвое, - сказал он на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания, трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN. - С момента принятия присяги (президента США на инаугурации 20 января 2025 года - прим. ТАСС) в течение 12 месяцев цены на энергию сократятся на 50%".

Помимо этого, республиканец пообещал отменить запрет на экспорт природного газа.

Средний счет за электричество для жителя США по данным портала saveonenergy.com в настоящее время составляет $147. Больше всего за электричество платят жители штата Гавайи - $218, в свою очередь наименьший счет за электричество у жителей штата Юта - 90$.

Выборы главы государства пройдут в США 5 ноября. Трамп утвержден кандидатом от республиканцев, его конкурентом со стороны демократов является вице-президент Камала Харрис.