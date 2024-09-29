Трамп пообещал провести митинг на месте покушения на него в Пенсильвании

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что вернется в Батлер (штат Пенсильвания), где на него было совершено покушение, и вновь проведет там встречу со сторонниками.

"Мы возвращаемся в Батлер на следующей неделе, - сказал он на митинге в округе Эри в Пенсильвании. - Это большое дело. Придет много людей, и я верю, что это будет самое безопасное место на Земле".

Трамп добавил, что намерен пригласить на митинг врачей, которые оказывали помощь пострадавшим при покушении на него.