Санду дала обещание избирателям

Президент Молдавии Майя Санду на встрече с молдавскими избирателями, проживающими в Италии, заявила, что после вступления в ЕС земля в республике не будет продаваться иностранцам.

"Хочу сказать совершенно четко: интеграция Молдовы в Европейский союз не представляет никакого риска для наших земель. Земли молдаван останутся их землями. Я хочу четко сказать, что именно об этом договаривались другие страны, когда вступали в Европейский союз, и именно так поступим и мы", - сказала Санду, комментируя выступление на молдавском телевидении постоянного представителя ЕС в Кишиневе Яниса Мажейкса, сообщившего, что Брюссель будет обсуждать этот вопрос на переговорах о вступлении республики в сообщество.

Она добавила, что "право на частную собственность, право на владение землей священны в Европейском союзе".

C Санду не согласен бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат, правительство которого подписало соглашение об ассоциации с ЕС. Он заявил, что позиция ЕС в вопросе земли будет жесткой и власти Молдавии все же заставят продавать сельскохозяйственные земли иностранцам.

"Исключения в этом отношении не будут сделаны, даже ради Санду", - подчеркнул Филат, который дал старт политической карьере нынешнего президента, назначив ее министром в свой кабинет.

То, что вопрос продажи земли Брюссель будет обсуждать на переговорах о вступлении республики в сообщество подтвердил и Мажейкс, который подчеркнул, что "на основании существующих правил ЕС сельскохозяйственные земли можно будет продавать иностранцам". По его словам, это может быть плюсом для Молдавии, так как из-за многолетнего экономического кризиса граждане Молдавии покидают страну в поисках работы, многолюдные во времена СССР села и землю некому обрабатывать. Постпред ЕС допустил, что Молдавии в этом вопросе может понадобиться переходный период.

Аграрии против продажи земли

Согласно данным опросов, более 80% жителей республики против продажи сельскохозяйственных территорий иностранцам. Молдавские законы запрещают продажу земель сельскохозяйственного назначения иностранцам или компаниям, в уставном капитале которых присутствуют иностранные инвестиции. Зарубежные предприниматели предлагают снять эти ограничения, однако молдавские фермеры требуют от властей не допустить скупки сельскохозяйственной земли иностранцами, сообщили представители ассоциации "Фермерская сила" на встрече с премьер-министром Дорином Речаном.

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В 2023 году бывший президент Молдавии Игорь Додон обвинил Санду и ее правящую Партию действия и солидарности в попытке обойти запрет на покупку сельскохозяйственной земли иностранцами с помощью расплывчатых формулировок в новом земельном кодексе.