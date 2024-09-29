Байден захотел поговорить с Нетаньяху

Президент США Джо Байден сообщил, что намерен провести переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в свете эскалации ситуации в Ливане. Об этом сообщили журналисты пресс-пула Белого дома.

Глава американской администрации заявил в ответ на вопросы журналистов про Ливан, что "переговорит с Нетаньяху" и сообщит прессе, когда это произойдет. Он также заявил о необходимости не допустить полномасштабной войны в Ливане.

Байден заявил о возможности начала полноценной войны на Ближнем Востоке

23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам движения. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был ликвидирован генеральный секретарь "Хезболлах" Хасан Насрулла. Движение подтвердило его гибель и пообещало продолжать противостоять Израилю.