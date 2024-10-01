Иран предупредил США о ракетной атаке на Израиль

Власти Ирана предупредили США по дипломатическим каналам о готовящейся ракетной атаке на Израиль. Об этом со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника сообщает агентство Reuters.

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«США были предупреждены Ираном по дипломатическим каналам», — указано в сообщении.

Отмечается, что Вашингтон получил данное предупреждение незадолго до ракетной атаки по Израилю.

До этого президент США Джо Байден приказал американским военным поддержать Израиль в защите от ракетных атак Ирана.

«Президент США приказал военным помочь Израилю в обороне против иранских атак, сбивать ракеты, нацеленные на Израиль», — рассказал официальный представитель Совета по национальной безопасности Белого дома Шон Саветт.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал ракетный удар Ирана по Израилю является войной, которую можно было предотвратить. По словам политика, атаки можно было бы избежать, если бы он был действующим главой США.