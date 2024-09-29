Байден назвал победителя конфликта России и Украины

Президент США Джо Байден заявил в соцсети X, что победителем военного конфликта России и Украины станет Украина. Политик подчеркнул, что Соединенные Штаты будут находиться рядом с Киевом на этом пути.

Украина выиграет эту войну. И Соединенные Штаты продолжат стоять рядом с ними на каждом шагу этого пути, — написал политик.

Кроме того, во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Белом доме, он исключил, что конфликт на Украине может закончиться победой России, пишет Reuters. По его словам, президент России Владимир Путин проиграет.

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Ранее Байден заявил, что боевые действия у границы Израиля и Ливана необходимо прекратить как можно быстрее. По мнению главы Белого дома, сейчас для деэскалации конфликта пришло самое подходящее время. При этом Байден обратил внимание на действия американских военных в регионе. Он уточнил, военный контингент уже реагирует на попытки обстрелов кораблей ВМС США в Красном море.

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До этого американская газета Wall Street Journal опубликовала статью под заголовком «Байден отказывается от своих обещаний по Украине». В материале сказано, что лидер Соединенных Штатов в своей прощальной речи в ООН назвал себя ярым сторонником свободы Украины. При этом его администрация отказалась рассекретить для конгресса и общественности документы о своей стратегии победы в конфликте.