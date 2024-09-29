В Турции прокомментировали предложение Киева по саммиту по продбезопасности

Украина предложила Турции провести саммит по продовольственной безопасности, однако решения по этому вопросу нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.

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«Предложение о проведении такой международной встречи, саммита, поступило от украинской стороны», — рассказал он.

По его словам, пока конкретного решения нет.

Источник также отметил, что в настоящий момент Анкара не инициировала переговоров по возобновлению зерновой сделки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган до этого заявлял, что Анкара готова организовать мирную конференцию по урегулированию конфликта на Украине. Эрдоган добавил, что украинский конфликт можно решить путем диалога и дипломатии. По словам президента, необходимо, чтобы все участники процесса верили в это, однако в текущей ситуации подобный исход далек. 24 сентября Эрдоган во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что мир все еще далек от разрешения конфликта на Украине.