Брат Обамы раскрыл, как Барак стал президентом

Чтобы стать президентом США, бывшему американскому лидеру Бараку Обаме пришлось заручиться поддержкой Клинтонов и других богатых людей, рассказал RT сводный брат Малик Обама.

По словам Малика Обамы, Барак был «скромным и дружелюбным». Но когда он оказался в коридорах власти, ему пришлось вести себя определённым образом, добавил брат экс-лидера США.

«Я не думаю, что он смог бы [сказать им «нет»], потому что именно эти люди поддерживали его и он должен был играть по их правилам», — отметил Малик Обама.

Также он рассказал, что теперь и сам Барак Обама оказывает влияние на нынешние решения Белого дома.

Ранее Малик Обама в интервью RT выразил недоумение, как бывший американский лидер смог стать обладателем Нобелевской премии мира.