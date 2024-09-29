Канцлер Австрии признал поражение своей партии на выборах

Оппозиционная Австрийская партия свободы (АПС) под руководством Герберта Кикля впервые заняла первое место на выборах в Национальный совет. Канцлер Австрии Карл Нехаммер признал, что его Народная партия потерпела поражение. Об этом сообщает издание Die Presse, ведущее онлайн-трансляцию выборов.

В воскресенье вечером лидер Народной партии и канцлер страны Карл Нехаммер обратился к сторонникам, признав поражение.

«К сожалению, нам не удалось занять первое место», — признал он.

Нехаммер утешил своих избирателей тем, что «на самом деле это была игра в догонялки». По его словам, задача на будущее сейчас состоит в том, чтобы внимательно присмотреться и понять, «почему радикализированные партии получают больше голосов, чем мы, представляющие центристскую силу».

«Австрия избрала новый Национальный совет, и результат означает политическое землетрясение», — резюмирует Die Presse.

Лидер АПС Герберт Кикль выступает с критикой нынешнего правительства Австрии, а также курса ЕС. Он неоднократно критиковал антироссийские санкции, планы по отказу Австрии от российского газа, а также поддержку Украины.