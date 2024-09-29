Пезешкиан анонсировал ответ на преступления Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что совершаемые властями Израиля преступления не останутся без ответа. Его слова приводит вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

"Преступления Израиля не останутся без ответа. Убив [генерального секретаря ливанского шиитского движения "Хезболлах"] Хасана Насруллу, Израиль еще раз продемонстрировал, что не соблюдает какие-либо международные нормы", - подчеркнул иранский президент.

Папа римский ответил на вопрос о соразмерности действий Израиля

28 сентября Армия обороны Израиля сообщила, что Насрулла был ликвидирован в ходе атаки авиации, которой подвергся южный пригород Бейрута. Удар был нанесен 27 сентября в момент совещания руководства "Хезболлах". Движение подтвердило смерть своего лидера и пообещало продолжать противостояние с Израилем.