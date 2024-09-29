Маск предсказал судьбу выборов в США в случае проигрыша Трампа

Предстоящие в ноябре президентские выборы в США могут стать последними для страны в случае проигрыша на них кандидата от республиканцев Дональда Трампа, предположил бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla. Об этом пишет ТАСС.

По его мнению, очень малая часть жителей Соединенных Штатов отдает себе отчет в том, что если Трамп не будет избран, то это будут последние выборы.

Маск уточнил, что 45-й президент США не является угрозой для демократии. Напротив, он «единственный, кто может ее спасти».

По его оценке, победа на выборах кандидата от демократов Камалы Харрис приведет к дальнейшему притоку нелегальных мигрантов, а затем — к тому, что получившие гражданство приезжие получат право голосовать на следующих выборах.

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Демократическая партия, заметил предприниматель, на фоне поддержки со стороны бывших мигрантов будет вне конкуренции, единственными выборами в США станут праймериз демократов.

Ранее Маск сделал прогноз, что победа демократов в президентской гонке приведет к тому, что Соединенные Штаты «скатятся к тирании».