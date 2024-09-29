Папа римский ответил на вопрос о соразмерности действий Израиля

Папа римский в воскресенье пообщался с журналистами во время обратного авиарейса из Бельгии, где он побывал с визитом. Американский журналист спросил у понтифика, считает ли он, что Израиль зашел слишком далеко в Газе и Ливане. Ответ религиозного деятеля цитирует Vatican News.

Журналист Кортни Уолш из США задал понтифику такой вопрос:

«Сегодня утром мы прочитали, что для целенаправленного убийства Насраллы были использованы 900-килограммовые бомбы. Число перемещенных лиц в регионе превышает тысячу, многие из них погибли. Считаете ли вы, что Израиль, возможно, зашел слишком далеко в Ливане и секторе Газа? И как это можно решить? Есть ли послание для этих людей?».

Папа ответил, что каждый день звонит в церковный приход Газы. В местном приходе и колледже более 600 членов. Они рассказывают понтифику, что происходит, «даже о жестокостях, которые там происходят».

Франциск считает, что «защита всегда должна быть пропорциональна нападению», иначе нарушаются принципы человечности и морали.

«Когда происходит нечто непропорциональное, начинает доминировать тенденция, выходящая за рамки морали. Страна, которая использует силу (я говорю о любой стране) «преувеличенным, несоразмерным» способом, совершает аморальные действия. Даже на войне необходимо сохранять мораль», — сказал Папа римский.

Он добавил, что война аморальна сама по себе, но правила войны предполагают некоторую мораль. Пренебрегающие этим демонстрируют, «как говорят в Аргентине, дурную кровь».