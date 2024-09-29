В центре Киева произошло фальшивое срабатывание воздушной тревоги

В центре Киева произошло фальшивое срабатывание сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает телеканал «Киев 24».

Сирены звучали около 10 минут на Подоле.

18 августа Киев атаковали ракеты и дроны.

По данным городской военной администрации, Киев атаковали ракеты и дроны. С пяти утра была попытка удара баллистическими ракетами, которые были сбиты на подлете к столице, как и беспилотники, утверждают журналисты. Около семи утра произошла новая атака крылатыми ракетами, вероятнее всего, «Искандер-К».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.