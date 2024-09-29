Визит президента Украины Владимира Зеленского в США был направлен на усиление поддержки страны в достижении справедливого мира, заявил руководитель офиса главы государства Андрей Ермак в эфире телемарафона «Единые новости». По его словам, этому способствовало представление «плана победы» президенту США Джо Байдену, Конгрессу и обоим кандидатам на выборах в Соединенных Штатах — Камале Харрис и Дональду Трампу.

Наши партнеры с большим вниманием и интересом восприняли этот план, понимают его необходимость. Очень скоро состоится следующая встреча наших лидеров, чтобы уже предметно говорить о шагах по этому плану. Команды уже начали работать над этим, – рассказал Ермак.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в «мирном плане» президента Украины Владимира Зеленского нет «ничего осязаемого». По его словам, в предложениях Зеленского нет ничего существенного даже для Киева, передает корреспондент NEWS.ru.

Зеленскому предрекли серьезные проблемы после визита в США

До этого журналист Дмитрий Бавырин заявил, что власти США дали понять: «план победы» президента Украины не будет утвержден. По его мнению, вояж украинского лидера в Соединенные Штаты больше похож на отработку полученных денег в качестве актера. Журналист обратил внимание, что украинские СМИ преподносили план Зеленского как нечто «грозное», что заставит Запад единогласно его принять.