Президента Польши вызовут в суд

Окружной суд в Варшаве в октябре 2025 года вызовет на первое заседание по делу об оскорблениях президента Польши Анджея Дуду, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представитель «Центра по мониторингу ксенофобского и расистского поведения» уточнил, что общественная организация подала иск против Дуды в связи с тем, что он оскорбил граждан страны.

По данным агентства, в сентябре 2023 года на 80-м Венецианском кинофестивале прошла премьера фильма «Зеленая граница». Картина получила Специальный приз жюри. Вместе с тем, сотрудники погранслужбы, которые ознакомились с фильмом, заявили, что «Только свиньи сидят в кинозале».

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Польский лидер, после того как посмотрел картину, заявил в эфире телеканала TVP, что не удивлен такой реакцией пограничников.

Журналисты отметили, что к октябрю следующего года срок полномочий президента завершится.