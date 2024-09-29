Бербок прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке

Любая страна на месте Израиля поступила бы аналогичным образом с тем, кого считает врагом. Право на самооборону прописано в уставе ООН. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет Bloomberg.

«Существует сохраняющаяся угроза для безопасности Израиля, и по этой причине защита Израиля, право Израиля на самооборону - это не только содержащееся в Уставе ООН право. Я думаю, что аналогично поступило бы любое государство», — сказала Бербок.

По ее словам, власти ФРГ привержены безопасности Израиля, но соблюдают международные законы. Поэтому Берлин не поставляет оружие, которое может быть использовано на Ближнем Востоке.

Бербок призвала к разрешению ближневосточного кризиса путем дипломатии, поскольку гибнут дети, множество людей, сохраняется «порочный круг эскалации».