Брат Обамы усомнился в заслуженности вручения экс-президенту Нобелевской премии

Малик Обама, являющийся сводным братом экс-главы Белого дома Барака Обамы, выразил недоумение, как бывшему американскому лидеру удалось получить Нобелевскую премию мира. Об этом он заявил в интервью телеканалу RT.

"Во всем мире был хаос во время его президентства, а они дали ему эту премию еще до того, как он что-то сделал, в первый год его президентства", - подчеркнул Малик Обама.

Он заявил, что не имеет представления, за что Барак Обама мог получить премию. По его оценкам, бывшему президенту США не за что было ее давать, поскольку в тот период на Ближнем Востоке творился хаос.

По мнению Малика Обамы, демократы являются "полнейшими лицемерами", а его брат "насквозь фальшивым" человеком. Он считает, что Барак Обама "не может жить в мире" даже со своим братом.