Трамп заявил о врожденном и приобретенном слабоумии Харрис и Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп посвятил свое предвыборное выступление в штате Висконсин нелегальной миграции. Он раскритиковал действующую власть за бездействие в миграционном вопросе и назвал Байдена и Харрис повредившимися в рассудке.

В своей речи перед избирателями Трамп заявил, что вице-президент Камала Харрис и действующий президент Джо Байден являются умственно отсталыми, но между ними есть серьезное различие.

«Джо Байден стал умственно отсталым, Камала такой родилась», — сказал он и театрально развел руками.

Эта тирада была встречена аплодисментами и смехом сторонников республиканца.

По словам Трампа, из-за засилья мигрантов и потворства демократов нелегальной миграции «каждый город и каждый штат США превратился в пограничный». Страна погрузилась в хаос преступности, безнаказанности и только люди с поврежденным разумом могут проводить такую безответственную миграционную политику.

Миграционный кризис стал одной из ключевых тем предвыборной кампании в США. Ранее Харрис пообещала вернуть законопроект о безопасности границ. По ее мнению, он потерпел крах из-за Трампа.