Брат Обамы выразил недоумение, как экс-президент мог получить Нобелевскую премию

Экс-президент США Барак Обама был недостоин Нобелевской премии мира. Он насквозь фальшивый человек и «полнейший лицемер», как и все демократы. Такое суждение в интервью RT вынес Малик Обама — сводный брат Барака Обамы.

Малик Обама заявил, что до сих пор недоумевает по поводу вручения Бараку премии мира. Её не за что было давать, ведь на Ближнем Востоке, да и во всем мире в те годы творился хаос.

«Во всём мире был хаос во время его президентства, а они дали ему эту премию ещё до того, как он что-то сделал, в первый год его президентства», — сказал Малик Обама.

Он охарактеризовал своего брата как «насквозь фальшивого», а американских демократов назвал «полнейшими лицемерами», которые «всем рассказывают как много делают хорошего», но творят одно зло.

По его словам, речь не идет о какой-то зависти или сведении счетов. Обама-младший не может жить в мире даже с ним, со своим братом. Ранее Малик 8 лет поддерживал Барака, но потом понял, что тот не делает ничего полезного для людей.

При этом Малик Обама считает, что его брат «до сих пор дёргает за ниточки» и управляет Белым домом.