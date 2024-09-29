В Раде сообщили, когда США могут разрешить удары по России

Решение США об отмене ограничений для Украины на удары по России дальнобойными ракетами все еще «на столе», сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Верховной рады Егора Чернева. По его словам, вероятно, решение будет принято после выборов в США.

Все равно это разрешение все еще «на столе». То есть его не исключают как вообще неприемлемое. Почему будет это решение до выборов? Я не уверен. После выборов — достаточно вероятно, — сказал депутат.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская армия намерена начать операции с дальнобойным оружием «за пределами страны» в 2025 году. Киев, по его словам, пока только запланировал их и ожидает поддержки со стороны Запада.

До этого постпред России при ООН Василий Небензя объявил, что западные страны могли уже разрешить Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь территории России. Сейчас они лишь легитимизируют такие атаки в глазах общественности, добавил он. Также Василий Небензя заявил, что снятие ограничений на применение ВСУ западного оружия по территории России будет означать, что НАТО начинает прямую войну.