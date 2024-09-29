Норвегия захотела отгородиться от России

Правительство Норвегии рассматривает возможность строительства забора на границе с Россией, рассказала глава Минюста королевства Эмили Мель. Об этом пишет гостелерадиокомпания NRK.

По данным журналистов, кабмин задумался о строительстве ограждения после начала возведения забора в Финляндии.

«Это мера, которая может стать актуальной либо для всей границы, либо для некоторых ее участков», — пояснила Мель.

Чиновница разъяснила, что пограничные ограждения интересны не только сдерживающим эффектом, но и наличием датчиков и технологий, которые позволят обнаруживать людей, передвигающихся вблизи границы.

Ранее сообщалось, что в период с 2024 по 2026 год будет построено около 200 км заграждения на российско-финской границе. Большая часть ограды будет расположена в юго-восточной части ее части.

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В Погранохране Финляндии пояснили, высота ограждений достигнет 3,5 м, предусмотрены ворота и барьеры.