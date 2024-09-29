Владимира Зеленского ждут серьезные проблемы после отказа западных политиков подержать его «план победы». Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на источник в политических кругах.

В материале отмечается, что Зеленский нанес визит в США и провел много встреч с иностранными лидерами, приехавшими на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН. Однако главная цель поездки не осуществилась. Не был утвержден так называемый «план победы» у президента США и не было получено разрешение на удары западными ракетами по России.

«Зеленский сам сделал себя заложником решений Запада по дальнобойным ракетам и по "плану победы"», — сказал источник.

По его словам, Зеленский делал слишком большую и категоричную ставку на это и теперь оказался в серьезном проигрыше, не получив ни разрешения, ни одобрения «плана победы».

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Украинское издание отмечает, что предложения Зеленского все чаще встречают на Западе сопротивление элит. И это может привести к отказу от поставок вооружений Киеву и пересмотру подхода к конфликту.

Если данные противоречия продолжат нарастать, для украинской верхушки наступят «внутриполитические последствия».

Россия, напротив, может выступить единым фронтом со странами Глобального Юга, уже активно продвигающим свой план выхода из украинского кризиса.