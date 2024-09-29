СМИ: Блинкен обманул конгерсс США

Госсекретарь США Энтони Блинкен обманул Конгресс, налогоплательщиков, не прислушался к возражениям коллег — сотрудников Госдепа, и решил продолжать поставки оружия из Соединенных Штатов в Израиль, пишет обозреватель Юсеф Мунайер в статье для портала TNR.

Автор статьи отметил, что Блинкен мог изменить ход войны на Ближнем Востоке, спасти тысячи жизней, если бы соблюдал американские законы.

По его данным, в США поступали сведения о том, что Израиль намеренно блокирует поставки продовольствия и медикаментов жителям Газы. Блинкен в ходе слушаний в Конгрессе опровергнул эти сведения, назвал их недостоверными.

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В связи с этим, пояснил Мунайер, США не приняли закон, который остановил бы поставки оружия в Израиль. Он добавил, что эта история раскрыла «новые аспекты поразительного раскола внутри администрации Байдена».

По его мнению, решение Блинкена обернулось катастрофой не только из-за смертей и разрушений, которые он мог бы остановить, но не сделал этого. Эксперт уточнил, что оно также оказало пагубное влияние на верховенство закона и доверие к американскому правительству.