Раскрыты подробности гибели лидера «Хезболлы» при ударе Израиля

Генеральный секретарь шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла мог погибнуть от взрывной волны в результате массированного израильского авиаудара, сообщает Reuters со ссылкой на медицинский источник и источник в органах безопасности. По информации агентства, на его теле не было зафиксировано «непосредственных ранений».

Источники заявили, что на теле [Насраллы] нет прямых ранений и что, по всей видимости, причиной гибели стала тупая травма от силы взрыва, — говорится в сообщении.

Пресс-служба «Хезболлы» ранее подтвердила, что генсек движения Хасан Насралла стал жертвой удара израильских военных по пригороду Бейрута в Ливане. Там отметили, что он более тридцати лет возглавлял движение.

В убийстве Хасана Насраллы увидели американский след

Масштабная атака израильской армии по столице Ливана произошла в ночь на 28 сентября: как заявляли в Тель-Авиве, были нанесены удары по военным объектам «Хезболлы». Операция в городе стала повторной, в сентябре Бейрут уже становился целью Израиля. После израильская армия сообщила о ликвидации Насраллы. Также утверждалось, что при ударах Израиля по Бейруту погибла дочь лидера «Хезболлы».

МИД РФ выпустил заявление, в котором говорилось, что Россия решительно осуждает Израиль за политическое убийство Насраллы, вся ответственность за последующую эскалацию на Ближнем Востоке будет лежать на властях еврейского государства. Ведомство призвало Израиль незамедлительно остановить кровопролитие и создать все условия для урегулирования конфликта политико-дипломатическим способом.