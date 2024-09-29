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В убийстве Хасана Насраллы увидели американский след

Самолеты ВВС Израиля сбросили на бункер, в котором находился лидер ливанского шиитского движения Хасан Насралла, противобункерные бомбы производства США, пишет The New York Times.

В убийстве Хасана Насраллы увидели американский след
© Рамблер

Эксперты по вооружениям проанализировали видео налета на Бейрут, опубликованное израильскими военными. По их данным, самолеты сбросили на объект 2000-фунтовые бомбы (907-килограммовые), среди которых были произведенные в США BLU-109 с комплектом JDAM.

Появилось видео последствий удара Израиля по бункеру Насраллы

Наиболее четко боеприпасы этого типа видны при взлете бортов, а также на общих кадрах самолетов.

Бывший авианаводчик ВВС США Уэс Брайант пояснил, что просмотр видео подтвердил его первоначальные выводы о типе использованных при атаке на Бейрут бомб.

Экс-сапер ВС США Тревор Болл заметил, после изучения роликов с последствиями ударов, что ущерб соответствует тому, который оставляют 2000-фунтовые бомбы.