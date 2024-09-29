В убийстве Хасана Насраллы увидели американский след

Самолеты ВВС Израиля сбросили на бункер, в котором находился лидер ливанского шиитского движения Хасан Насралла, противобункерные бомбы производства США, пишет The New York Times.

Эксперты по вооружениям проанализировали видео налета на Бейрут, опубликованное израильскими военными. По их данным, самолеты сбросили на объект 2000-фунтовые бомбы (907-килограммовые), среди которых были произведенные в США BLU-109 с комплектом JDAM.

Появилось видео последствий удара Израиля по бункеру Насраллы

Наиболее четко боеприпасы этого типа видны при взлете бортов, а также на общих кадрах самолетов.

Бывший авианаводчик ВВС США Уэс Брайант пояснил, что просмотр видео подтвердил его первоначальные выводы о типе использованных при атаке на Бейрут бомб.

Экс-сапер ВС США Тревор Болл заметил, после изучения роликов с последствиями ударов, что ущерб соответствует тому, который оставляют 2000-фунтовые бомбы.