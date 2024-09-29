Суд в Ташкенте вынес приговор избившей русскоязычного школьника учительнице

Обвиняемая в избиении школьника в Ташкенте учительница Озода Равшанова была оштрафована на 6,8 миллиона сумов (49,2 тысячи рублей — прим. «ВМ») за оскорбление. В данный момент она отбывает семидневный арест за нападение на другого учителя. Об этом пишет узбекистанское издание gazeta.uz.

— С учетом статьи 34 «применение административного взыскания за совершение нескольких правонарушений» Озоде Равшановой было назначено наказание по статье, предусматривающей более строгое административное взыскание, — штраф в пользу государства в размере 20 БРВ (базовых расчетных величин), что равно 6,8 миллиона сумов, — пишет издание.

Также суд признал Равшанову виновной по административным статьям «оскорбление» и «умышленное причинение легкого телесного повреждения», передает издание.

23 сентября в школе Узбекистана учительница избила ребенка, который попросил ее говорить во время урока на русском языке. Родители обратились в полицию, ситуация привлекла внимание не только местных властей, но и российского МИД. Что известно об этом случае и что грозит учительнице — в материале «Вечерней Москвы».