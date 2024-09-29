Появилось видео последствий удара Израиля по бункеру Насраллы

ВВС Израиля ударили по бункеру, в котором находился глава ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла. Видео последствий удара по объекту опубликовал RT в Telegram-канале.

Военные эксперты отметили, что летчики сбросили на бункер порядка 80 тонн бомб, предназначенных для уничтожения укреплений.

После удара на месте бункера образовалась огромная воронка — на видео из неё извлекают тела офицеров «Хезболлы».

В Израиле назвали причину атаки на Хасана Насраллу

Израильские официальные лица признали, что атака была обусловлена непримиримой позицией Насраллы, его стремлением создать огромные арсеналы вооружений для войны с Израилем.