Описана судьба Молдавии после вступления в ЕС

Стало известно, что будет с Молдавией после вступления в ЕС

Названы риски вступления Молдавии в Евросоюз

Возможное вступление Молдавии в Евросоюз приведет к тому, что страна будет обязана продавать свои сельскохозяйственные земли иностранцам, предупредил экс-премьер республики Влад Филат. Об этом пишет РИА «Новости».

Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил ранее, что перед предоставлением Молдавии статуса кандидата на вступление в ЕС Брюссель выдвинул Кишиневу ряд условий. Среди них была и продажа земли иностранцам.

«После вступления Молдавии в Европейский Союз коммерциализация сельскохозяйственных земель также станет частью Общей сельскохозяйственной политики Евросоюза, а это значит, что на основании существующих правил ЕС, сельскохозяйственные земли можно будет продавать иностранцам», — отметил Филат.

По его данным, переговоры могут вестись только о сроках реализации. Он добавил, что Брюссель не будет делать исключения в этом вопросе ни для кого.

По данным агентства, более 80% жителей республики в ходе опросов выступают против продажи сельскохозяйственных территорий иностранцам.