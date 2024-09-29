В Раде обвинили Сырского в содействии России

Главком ВСУ Александр Сырский проводит «неправильные» ротации, забирает опытные бригады из ДНР, рассказала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Тем самым, добавила она, военачальник «содействует» России, пишет ТАСС.

Парламентарий уточнила, что Сырский в настоящее выводит еще несколько опытных бригад с критических направлений, забирает солдат из тех мест, где им «известен каждый кустик».

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«Вместо того чтобы пополнить эти подразделения и обеспечить реальные, не фейковые внутренние ротации для отдыха и восстановления людей с сохранением устойчивой полосы обороны. Что это, как не содействие [противнику]?», — задала вопрос Безуглая.

Ранее депутат раскритиковала главкома ВСУ за провал обороны в подконтрольных Киеву частях Донбасса, отсутствие там подготовленных фортификаций. Кроме того, Безуглая потребовала от Сырского объяснить, почему он «прячется» на своей даче в Харьковской области, не предпринимает мер для «спасения» Угледара.