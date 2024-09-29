В Израиле назвали причину атаки на Хасана Насраллу

ВВС Израиля нанесли удар по бункеру, в котором находился генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла в связи с тем, что он работал над созданием огромного арсенала вооружений, пишет CNN.

Представитель ЦАХАЛ Петер Лернер уточнил, что израильская разведка следила за ливанцами с 2006 года, фиксировала их действия. В частности, агентам удалось обнаружить огромные арсеналы, в которых находились 200 тыс. единиц ракет, снарядов, беспилотников, предназначенных для войны с Израилем.

Армия Израиля заявила о ликвидации одного из лидеров «Хезболла»

По его словам, главными задачами Армии обороны Израиля стали нивелирование угрозы со стороны Насраллы и восстановление безопасности на севере страны.

Напомним, что в последние месяцы ЦАХАЛ ликвидировал около 30 лидеров движения «Хезболла», перебросил войска из Газы к северной границе и начал подготовку к «ограниченному наземному вторжению» в Ливан.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Насралла не только «управлялся Ираном, но и сам часто управлял Ираном». По его мнению, лидер движения был «стержнем оси, главным двигателем оси зла Ирана», «архитектором плана по уничтожению Израиля».