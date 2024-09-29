Вашингтон обратился к Израилю в связи с планируемой операцией в Ливане

США призывают Израиль отказаться от наземной операции в Ливане после ликвидации лидера шиитской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы. Вашингтон предупреждает, что у этого шага могут быть «неприятные последствия», пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Источник отметил, что американские аналитики оценивают ситуацию в Ливане и возможные риски.

В частности, США допускают, что Иран, поддерживающий «Хезболлу», решится отреагировать на убийство лидера группы, нанесет удар по Израилю или атакует американские базы в регионе.

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Кроме того, эксперты не исключают жесткий ответ со стороны самой «Хезболлы», атаки йеменских хуситов и других иранских «прокси-групп».

Вместе с тем, в Израиле уверены, что «Иран боится войны», поэтому пока не дает добро ливанскому движению на массированный удар по Израилю.

Журналисты отметили, что эскалация со стороны Израиля в последние недели поставила международное сообщество в тупик, оно опасается начала масштабной региональной войны.