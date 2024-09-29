МИД Китая высказался после гибели лидера «Хезболла»

Пекин обеспокоен эскалацией конфликта на Ближнем Востоке после убийства лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы, сообщил МИД Китая. В ведомстве уточнили, что осуждают любые действия, причиняющие вред мирным жителям, передает ТАСС.

Мы глубоко обеспокоены повышением напряженности в регионе. КНР выступает против любых действий, нарушающих суверенитет и безопасность Ливана, — сказано в заявлении.

Китай призвал, чтобы стороны конфликта приняли меры для охлаждения ситуации и предотвращения эскалации. Ведомство также указало на необходимость соблюдения резолюций Совета Безопасности ООН.

Насралла был убит в результате израильского авиаудара по густонаселенному району в южном пригороде Бейрута. По версии израильских СМИ, под жилой застройкой находилась «подземная база „Хезболлы“». В результате также погибли несколько его сослуживцев и множество мирных жителей.

В США рассказали о ярости главы Пентагона из-за ликвидации лидера «Хезболлы»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что одной из причин проведения операции по ликвидации генсека «Хезболла» стало возвращение жителей Израиля на север страны. По его словам, устранение политика повлияет на вопрос с заложниками.

Как отмечает телеканал ABC News, Израиль предупредил США о намерении нанести удар по месту нахождения генсека ливанского движения «Хезболла» в последний момент. Это привело главу Пентагона Ллойда Остина в ярость из-за опасности ответного удара.