В офисе Зеленского заявили, что россияне первыми узнают о разрешении бить вглубь РФ

Западные страны пока не сняли запрет на удары дальнобойным оружием вглубь России, рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Он добавил, что о решении Запада первыми узнают россияне, пишет Telegram-канал «Пул N3».

Дискуссия о целесообразности и рисках нанесения ударов западным дальнобойным оружием вглубь РФ идет на Западе на протяжении 2022-2024 годов. Особенно она активизировалась, по мнению экспертов, в последние месяцы, на фоне неудач ВСУ на линии противостояния.

«Надо понимать, что первыми о разрешении бить вглубь территории России узнают сами россияне. Они узнают первыми, а уже потом будет сделано официальное объявление», — подчеркнул Никифоров.

Пресс-секретарь отметил, что Зеленский провел переговоры со всеми сторонами, от которых зависит это решение, которые могут предоставить соответствующие возможности. Среди них, уточнил он, Италия, Франция, Великобритания и, конечно, США.

По его словам, со стороны Киева есть сильный общий запрос к партнерам с аргументами, со всеми задачами, всеми выкладками того, что именно на практике позволит достичь это разрешение. Украина надеется на то, добавил он, что партнеры поддадутся.