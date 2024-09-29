Видео, снятое сразу после покушения на Кеннеди, продано за 137 тысяч долларов

Недавно появившиеся кадры кортежа президента США Джона Кеннеди, мчащегося по автостраде Далласа в сторону больницы после его смертельного ранения, были проданы на аукционе за 137 500 долларов.

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8-миллиметровая цветная домашняя пленка была выставлена на аукционе в Бостоне. Аукционный дом сообщил, что покупатель пожелал остаться анонимным, уточняет NBC News. Фильм находился у семьи человека, который его снял, Дейла Карпентера-старшего. Начинается он с того, что Карпентер едва не попадает в лимузин, в котором ехали президент и первая леди Жаклин Кеннеди, но запечатлевает другие автомобили в кортеже, когда тот ехал по Леммон-авеню к центру города. Затем фильм продолжается после того как Кеннеди был застрелен, и Карпентер снимает кортеж, который мчится по межштатной автомагистрали 35.

Выстрелы прозвучали, когда кортеж проезжал через Дили Плаза перед Техасским школьным книгохранилищем, где, как позже выяснилось, убийца Ли Харви Освальд расположился на снайперской позиции на шестом этаже. Само убийство было запечатлено на пленку Авраамом Запрудером. Кадры Карпентера, снятые на магистрали 35, показывают агента Секретной службы Клинта Хилла, который запрыгнул на заднюю часть лимузина, когда раздались выстрелы, стоящего над президентом, и Жаклин Кеннеди. Президент был объявлен мертвым после прибытия в госпиталь Parkland Memorial.

Внук Карпентера, Джеймс Гейтс, рассказал, что вся семья знала о хранившейся у них пленке с того дня, но об этом почти не говорили. Поэтому Гейтс не был уверен, что запечатлел этот момент именно его дед, умерший в 1991 году в возрасте 77 лет. В 2010 году Гейтс решил посмотреть фильм с Леммон-авеню, но восторга от увиденного не испытал. Но тут перед его глазами развернулись кадры с магистрали 35.