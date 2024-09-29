Глава МИД Индонезии выступила в ООН с брошью, подаренной Лавровым

Брошь, которую главе МИД Индонезии Ретно Марсуди подарил российский коллега Сергей Лавров, стала частью ее наряда при выступлении на Генассамблее ООН. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщили в посольстве РФ в Индонезии.

© Вечерняя Москва

Посол России в Индонезии Сергей Толченов вручил Марсуди две броши в качестве подарка от министра иностранных дел России. Посольство России в Индонезии подтвердило, что Марсуди выбрал одну из брошей, подаренных Лавровым, для обращения к международному сообществу с трибуны ООН.

По словам представителей российской дипмиссии, вторая брошь была красного цвета и аналогичного дизайна, и общественность еще не видела, чтобы ее носил дипломат. В своей речи Марсуди сообщил, что Индонезия претендует на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2029-2030 годов, передает РИА Новости.

Захарова показала очередь желающих пожать руку Лаврову в ООН

В июле глава МИД Индонезии Ретно Марсуди попросила своего российского коллегу Сергея Лаврова подарить ей брошь как у официального представителя МИД России Марии Захаровой. В свою очередь Лавров пообещал ей подарить такую же.

Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну 24 лошади. Северокорейский лидер получил в подарок от главы государства лошадей его любимой породы — орловский рысак.

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину пару собак породы пхунсан. Для жителей Северной Кореи эти собаки — «один из государственных символов КНДР», они известны как охотники на тигров и легко справляются даже с большими хищными животными. О том, каких еще животных получал в подарок российский лидер, — в материале «Вечерней Москвы».