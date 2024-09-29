Си Цзиньпин вручил орден Дружбы экс-президенту Бразилии Дилме Руссефф

Председатель КНР Си Цзиньпин в преддверии 75-й годовщины образования Китайской Народной Республики вручил национальный орден Дружбы бывшему президенту Бразилии Дилме Руссефф. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его сведениям, церемония награждения состоялась в пекинском Доме народных собраний (парламент). Почетные звания и государственные награды присвоены как иностранным, так и китайским гражданам. На этот раз их удостоились 15 человек.

75-летие КНР будет отмечаться 1 октября, а на следующий день - 75 лет китайско-российских дипломатических отношений.

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Орден Дружбы утвержден в качестве государственной награды законом КНР "О государственных наградах и государственных почетных званиях", вступившим в силу 1 января 2016 года. Им награждаются только иностранные граждане, внесшие особый вклад в государственное строительство и модернизацию Китая, развитие связей и сотрудничества КНР с иностранными государствами, в дело поддержания мира во всем мире. В 2018 году эту награду получил президент РФ Владимир Путин.