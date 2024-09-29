Секретная служба США работает на пределе возможностей из-за недели ГА ООН

В США Секретная служба работает на пределе своих возможностей, сообщает РИА Новости.

Это связано с тем, что она вынуждена обеспечивать охрану более 140 высокопоставленных лиц во время недели высокого уровня 79-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Агентство никогда не было настроено на обеспечение такого повышенного уровня защиты.

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28 сентября бывший президент США Дональд Трамп заявил в ходе предвыборного митинга в Висконсине, что ему пришлось провести мероприятие на менее масштабной площадке, так как администрация президента Джо Байдена не смогла предоставить достаточно агентов Секретной службы для охраны более обширной территории.

Представитель Секретной службы США Энтони Гульельми сообщил, что служба предоставляет Трампу усиленную защиту, приоритет отдается снижению рисков для постоянного обеспечения его безопасности.