США дали Израилю рекомендации по операции в Ливане

Вашингтонская администрация рекомендует Израилю не проводить наземную операцию в Ливане, силы США в регионе готовятся к возможному ответу Ирана на убийство генерального секретаря шиитского движения "Хезболлах" шейха Хасана Насруллы. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на источники.

"Один из сотрудников администрации высокого ранга сказал, что США готовятся к ряду возможных ответных действий, включая прямой ответ со стороны "Хезболлах", атаки подконтрольных Ирану сил, таких как хуситы в Йемене, атаки Ирана на военных США в регионе или непосредственный ракетный удар Ирана по Израилю, - отмечается в публикации. - По словам одного из чиновников, США хорошо подготовлены к тому, чтобы справиться с различными вариантами ответных действий".

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Сотрудники вашингтонской администрации полагают, что "проведенные Израилем операции привели к разгрому "Хезболлах". Как уточнили источники издания, "должностные лица США по-прежнему рекомендуют Израилю не проводить наземное вторжение в Ливан", поскольку это только затруднит попытки еврейского государства еще более ослабить "Хезболлах".

23 сентября Израиль начал наносить массированные авиаудары по военным объектам шиитского движения "Хезболлах" в Ливане в рамках военной операции "Стрелы севера". В Бейруте 27 сентября был убит генеральный секретарь движения Хасан Насрулла. 28 сентября "Хезболлах" официально подтвердило его гибель. Президент США Джо Байден и вице-президент, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис поддержали действия израильских сил.

Американская телекомпания ABC сообщала 28 сентября со ссылкой на источники, что Израиль планирует провести ограниченную наземную операцию в Ливане.