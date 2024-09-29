В Республику Беларусь из европейских стран прибывают десятки тысяч украинцев. Об этом сообщил глава МИД Беларуси Максим Рыженков в ходе Генассамблеи ООН.

«Только через нашу границу с ЕС с момента начала конфликта в Беларусь переместилось более 250 тысяч украинцев. Вот так из «благополучной Европы» сегодня бегут явно не к «агрессору», – отметил он.

Рыженков сообщил, что в течение месяца в республику прибывает от 12 до 15 тысяч человек. Он отметил, что это значительно больше, чем число беженцев, которые направляются в Европейский союз через границу Белоруссии.

Министр также отметил, что практика принудительного перемещения мигрантов в Беларусь является еще одним негативным аспектом в истории европейской демократии. Кроме того, Рыженков раскритиковал изменения в законодательстве Польши, которые позволяют военнослужащим легально применять оружие против беженцев.

Ранее сообщалось, что страны Европы собираются выдворять беженцев с Украины. По информации автора телеграм-канал «Голос Мордора», глава польского МИД Сикорский призвал страны Европы отменить соцвыплаты для украинцев призывного возраста, что уже происходит. Европа будет избавляться от украинцев: они нужны для войны с Россией и как обуза для бюджетов. Тем более это может привести к росту преступности, передает 360.ru.