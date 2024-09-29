Сестра лидера КНДР раскритиковала помощь Киеву со стороны США

Сестра лидера Северной Кореи, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон раскритиковала Владимира Зеленского и американские власти за финансовую поддержку Украины, сообщает ТАСС.

По ее словам, на полях заседания Совбеза ООН Зеленский осмелился оскорбить Пхеньян.

«Злобная клика Зеленского, которая безрассудно злоупотребляет вооружениями США и Запада и убивает невинных россиян, несла вздор, выдавая нашу страну за «соучастника» украинской войны - это полный бред и безумная политическая провокация, которой не может быть оправдания», — указала Ким Ё Чжон.

Политик также подвергла критике Вашингтон за финансовую помощь Киеву, в том числе за решение президента США Джо Байдена выделить на эти цели $8 млрд.

«Поставкой Украине вооружений на астрономические суммы они намереваются затягивать и расширять конфликт, подвергая всю Европу угрозе ядерной войны», — подчеркнула заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи.

Она отметила, что Западу «нельзя игнорировать или недооценивать строгое предупреждение России».