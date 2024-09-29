Главой МИД Японии может стать экс-министр обороны

Бывший министр обороны Японии Такэси Ивая может возглавить внешнеполитическое ведомство в правительстве нового премьер-министра Сигэру Исиба. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, Исиба приступил к рассмотрению такого варианта. 67-летний Ивая возглавлял Минобороны с 2018 по 2019 год в правительстве Синдзо Абэ.

В настоящее время японский МИД возглавляет Ёко Камикава, которая была в числе соперников Сигэру Исибы в борьбе за место председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) и премьерский пост.

Сигэру Исиба 27 сентября большинством голосов был избран главой правящей ЛДП. Официально он станет премьером 1 октября. Во время избирательной кампании он выступал за укрепление обороноспособности Японии, создание азиатской НАТО и системы коллективной безопасности в регионе. Он утверждал, что членство Украины в альянсе могло бы предотвратить конфликт с Россией. Исиба также обещал работать над восстановлением доверия избирателей к ЛДП, подорванного чередой скандалов, в том числе с нарушением финансовой отчетности при сборе политических пожертвований, и предлагал создать министерство по предотвращению стихийных бедствий.