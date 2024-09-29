Иран призвал организовать срочное заседание СБ ООН в свете атак Израиля в Ливане
Иран призвал организовать срочное заседание СБ ООН в свете атак Израиля в Ливане.
Согласно заявлению постпредства, Иран самым решительным образом осуждает «эти трусливые акты агрессии».
«Учитывая серьёзные последствия для регионального и международного мира и безопасности, Исламская Республика Иран призывает Совет Безопасности недвусмысленно осудить действия Израиля самым решительным образом», — передаёт РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал к расследованию атаки Израиля на Ливан с помощью подрыва мобильных устройств.
Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал остановить попытки Израиля распространить свою политику в секторе Газа на Ливан.