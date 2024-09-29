Турция ожидает, что АЭС "Аккую" заработает в 2025 году

Анкара ожидает, что АЭС «Аккую» заработает в 2025 году, несмотря на все препятствия западных стран, сообщает ТАСС.

Как сообщил спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш, из-за санкций, введенных против Москвы в данный период, в проекте произошла некоторая задержка из-за того, что некоторые компании Запада не предоставили материалы, оборудование, которые нужны для станции.

По словам Куртулмуша, данный проект является не только важной сферой взаимодействия двух стран, но и чрезвычайно важен для энергетической безопасности Турции.