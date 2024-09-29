Из «благополучной Европы» в Белоруссию бегут десятки тысяч украинцев, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Максима Рыженкова.

© РИА Новости

По его словам, через границу с Европейским союзом с момента начала конфликта в Беларусь переместилось более 250 тысяч украинцев.

«В последнее время - 12-15 тыс. в месяц. Это официальные цифры погранслужбы», — сообщил дипломат.

По его словам, «выталкивания» в Белоруссию мигрантов — это еще одна «грязная страница в книге европейской «демократии».

Рыженкова раскритиковал новый закон Польши, расширяющий спектр легального применения огнестрельного оружия польскими военнослужащими в отношении беженцев.