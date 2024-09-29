Власти Турции высказались по поводу вступления в БРИКС

Возможное членство Анкары в БРИКС будет выгодно не только самой стране, но и всему миру, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша.

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По его словам, Турция является членом Организации черноморского экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, Евро-средиземноморского партнерства, НАТО и страной, находящейся в процессе выдвижения кандидатом в члены Европейского союза.