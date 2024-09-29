Власти Турции высказались по поводу вступления в БРИКС

Спикер парламента Турции: вступление республики в БРИКС будет выгодно всему миру
Возможное членство Анкары в БРИКС будет выгодно не только самой стране, но и всему миру, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша.
По его словам, Турция является членом Организации черноморского экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, Евро-средиземноморского партнерства, НАТО и страной, находящейся в процессе выдвижения кандидатом в члены Европейского союза.
«Турция, занимающая геостратегическое положение, являющаяся мостом между Востоком и Западом, имеющая культурное прошлое и перспективы на будущее, вступила в процесс превращения в регионального актора, и даже в актора, играющего эффективную роль в глобальной системе. По этой причине мы рассматриваем БРИКС как одно из важных образований будущей многополярной мировой системы, и вступление Турции в БРИКС не ограничит Турцию, а наоборот, расширит ее внешнеполитические возможности», — сообщил он.