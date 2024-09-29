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Спикер парламента Турции: вступление республики в БРИКС будет выгодно всему миру

Возможное членство Анкары в БРИКС будет выгодно не только самой стране, но и всему миру, сообщает ТАСС со ссылкой на спикера Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша.

Власти Турции высказались по поводу вступления в БРИКС
© РИА Новости

По его словам, Турция является членом Организации черноморского экономического сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, Евро-средиземноморского партнерства, НАТО и страной, находящейся в процессе выдвижения кандидатом в члены Европейского союза.

«Турция, занимающая геостратегическое положение, являющаяся мостом между Востоком и Западом, имеющая культурное прошлое и перспективы на будущее, вступила в процесс превращения в регионального актора, и даже в актора, играющего эффективную роль в глобальной системе. По этой причине мы рассматриваем БРИКС как одно из важных образований будущей многополярной мировой системы, и вступление Турции в БРИКС не ограничит Турцию, а наоборот, расширит ее внешнеполитические возможности», — сообщил он.