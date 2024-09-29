В Австрии пройдут очередные парламентские выборы

Австрийцы проголосуют на очередных выборах в Национальный совет (нижнюю палату парламента), будут избраны 183 депутата.

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В стране с 9 млн жителей более 6 млн имеют право голоса, из них чуть менее 1% проживают за пределами Австрии. Активное избирательное право наступает с 16 лет.

Участки в стране будут работать по разному расписанию - самые ранние откроются в 06:00 по местному времени (07:00 мск), а самые поздние закроются в Вене в 17:00 (18:00 мск). Первые прогнозы ожидаются после 17:00 по времени Вены.

Парламент избирается каждые пять лет, чтобы пройти в него, партия должна набрать как минимум 4% голосов избирателей. Ожидается, что в этот раз в парламент пройдут те же партии, что и в 2019 году: консервативная Австрийская народная партия (АНП), Социал-демократическая партия Австрии (СДПА), правоконсервативная Австрийская партия свободы (АПС), "Зеленые" и "Новая Австрия" (NEOS).

Будущее правительство

Как следует из данных опросов последних месяцев, ни одна из партий не получит 50%. Правительство будет сформировано через коалицию. Австрийское законодательство не исключает создание правительства меньшинства, но пока ни одна из партий не называла такой сценарий в качестве предпочтительного.

Партии в целом делают сдержанные заявления о будущей коалиции, не озвучивая напрямую желательные для себя варианты. Канцлер Австрии Карл Нехаммер (АНП) в ходе предвыборных дебатов заявил, что вопрос стоит решать на основе фактических результатов выборов. "Это также вопрос настроения в стране. Между партиями должен быть определенный уровень доверия, которого я сейчас не вижу", - приводит австрийская газета Der Standard слова политолога Мелани Салли.

Практически все партии высказались против коалиции с АПС, которая лидирует в опросах с 27-30% голосов. Ее лидер Герберт Кикль выступает с критикой нынешнего правительства АНП и "Зеленых", а также курса Брюсселя. Он неоднократно критиковал политику санкций в отношении России, планы по отказу Австрии от российского газа, а также поддержку Украины. АНП, за которую готовы проголосовать 23-25% австрийцев, могла бы войти в коалицию с АПС. Лидер АНП Нехаммер не исключил такой вариант. Вместе с тем канцлер не раз заявлял, что его партия не будет сотрудничать с АПС, пока ключевую роль в ней играет Кикль. Герберт Кикль в случае победы рассчитывает на пост главы правительства и не намерен отказываться от этих планов.

Разногласия из-за позиций по России

Формирование коалиции может занять несколько месяцев. Как правило, президент республики поручает создать правительство кандидату от партии, занявшей первое место. Нынешний глава государства Александер Ван дер Беллен, говоря об АПС в интервью вещателю ORF, заявлял, что не будет "своими силами" продвигать партию, которая не осуждает действия России на Украине и занимает антиевропейскую позицию.

По словам Кикля, президент в таком случае нарушил бы конституцию. Эксперты по праву сходятся во мнении, что, несмотря на сложившуюся практику, такого требования к президенту конституция не содержит.

Сближение с НАТО

Ни одна из партий не выступила за отказ от политики нейтралитета и вступление республики в НАТО. Нынешнее правительство Австрии одним из своих ключевых достижений считает вступление в европейскую систему противовоздушной и противоракетной обороны European Sky Shield. Инициатором проекта была Германия. Канцлер Нехаммер заявлял, что такая система актуальна на фоне угроз, якобы исходящих от России. В АПС такой шаг сочли нарушением нейтрального статуса и фактически косвенным присоединением к альянсу.

"Мы тратим миллиарды на ракеты с дальностью 50 км якобы для защиты от российского обстрела. Даже не знаю, где должны стоять россияне, чтобы ракеты с дальностью 50 км были эффективными. Между нами страны НАТО, которые следят за своим воздушным пространством", - заявил Кикль на пресс-конференции в сентябре прошлого года.

Экономика на спаде

Одной из ключевых тем предвыборной кампании стала экономическая ситуация в стране. Австрийский институт экономических исследований (WIFO) заявил о продолжающемся кризисе на фоне спада в промышленном и строительном секторах. Страна рискует не выполнить так называемые Маастрихтские критерии, то есть требования к максимальному дефициту бюджета.

Кикль считает, что необходимые для бюджета деньги можно найти, в том числе отказавшись от проекта Sky Shield и поддержки Киева. По данным МИД Австрии, Вена выделила более 252 млн евро на двусторонней основе на финансовую и гуманитарную помощь для Украины и соседних стран. Помимо этого, Австрия участвует в программе поддержки по линии ЕС.