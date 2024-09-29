Минск заявил о направлении усилий на проведение диалога по безопасности

Белоруссия направит усилия на продвижение инициативы проведения глобального диалога по безопасности. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков в своем выступлении на Генассамблее ООН.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко выдвинул инициативу проведения глобального диалога по безопасности. Кстати, очень созвучно всем инициативам, о которых многие представители государств-членов ООН говорили сегодня и вчера в этом зале, - сказал министр. - И мы будем продолжать стучаться в двери "мира и созидания", "безопасности и развития".

По его словам, с 2023 года в Минске проводится представительная международная конференция по евразийской безопасности, призванная консолидировать политические, экономические и иные процессы "на пространстве Большой Евразии в интересах ее государств и народов".

"В этом году она пройдет 31 октября. Приглашаем всех. Мы должны вновь наполнить легкие ООН духом Сан-Франциско, который дал жизнь нашей организации. Убеждены в том, что это сегодня жизненно необходимо в интересах всех людей на планете", - сказал Рыженков.

Он отметил, что в прошлом году страны Запада "инсценировали грязную кампанию по недопущению избрания кандидатуры Белоруссии в состав непостоянных членов Совета Безопасности". "Так сильно боялись нашего честного голоса в этом органе. Однако и вне Совета мы будем прямо и открыто высказываться по всему спектру мировых проблем, - сказал Рыженков. - Более того, мы и далее будем настаивать на справедливой реформе Совета Безопасности, потому что голос стран Глобального большинства в Совете - это и наш голос".