Президент США Джо Байден провел обзор расстановки американских сил на Ближнем Востоке после убийства израильской стороной лидера шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном журналистами его пресс-пула.

В документе сообщается, что Байден "провел телефонный разговор с [вице-президентом США, кандидатом на высший государственный пост от демократов Камалой] Харрис и их помощниками в сфере национальной безопасности". Отмечено, что президент "получил последние данные о ситуации на Ближнем Востоке, провел обзор расстановки американских вооруженных сил в регионе и направил дальнейшее дипломатическое взаимодействие на координацию действий с союзниками и партнерами для деэскалации текущих конфликтов".

27 сентября Байден приказал принять дополнительные меры безопасности в американских посольствах на Ближнем Востоке и скорректировать расстановку американских сил в регионе.

Как сообщила Армия обороны Израиля, Насрулла был убит в результате атаки израильских ВВС в пятницу в Бейруте. Эта операция получила кодовое название "Новый порядок". Некоторое время спустя шиитское движение официально подтвердило гибель своего лидера.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал смерть лидера Насруллы "политическим убийством".