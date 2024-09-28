Байден провел обзор расстановки американских сил на Ближнем Востоке
Президент США Джо Байден провел обзор расстановки американских сил на Ближнем Востоке после убийства израильской стороной лидера шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном журналистами его пресс-пула.
В документе сообщается, что Байден "провел телефонный разговор с [вице-президентом США, кандидатом на высший государственный пост от демократов Камалой] Харрис и их помощниками в сфере национальной безопасности". Отмечено, что президент "получил последние данные о ситуации на Ближнем Востоке, провел обзор расстановки американских вооруженных сил в регионе и направил дальнейшее дипломатическое взаимодействие на координацию действий с союзниками и партнерами для деэскалации текущих конфликтов".
27 сентября Байден приказал принять дополнительные меры безопасности в американских посольствах на Ближнем Востоке и скорректировать расстановку американских сил в регионе.
Как сообщила Армия обороны Израиля, Насрулла был убит в результате атаки израильских ВВС в пятницу в Бейруте. Эта операция получила кодовое название "Новый порядок". Некоторое время спустя шиитское движение официально подтвердило гибель своего лидера.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал смерть лидера Насруллы "политическим убийством".