Нетаньяху выступил с предупреждением к властям Ирана

Израиль способен дотянуться до любой точки на Ближнем Востоке и намерен ответить на любую атаку в свой адрес. Об этом, обращаясь к властям Ирана, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Режиму аятолл я говорю: кто ударит по нам, мы ударим по нему. Нет такого места в Иране или на Ближнем Востоке, куда не дотянется длинная рука Израиля, и сегодня вы уже знаете, насколько это верно", - сказал он в телеобращении в связи с ликвидацией в Ливане генерального секретаря шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы.

При этом израильский премьер выразил мнение, что противники иранских властей в разных странах региона и внутри самой исламской республики с воодушевлением восприняли действия Израиля в отношении "Хезболлах".

"Все, кто противостоит оси зла, все, кто стонет под гнетом жестокой тирании Ирана и его ставленников в Ливане, Сирии, в самом Иране и в других местах, сегодня исполнились надежды", - полагает Нетаньяху.

"Я обращаюсь к гражданам этих стран: Израиль с вами", - добавил он.

Нетаньяху высказался о ликвидации Насраллы

23 сентября Израиль начал военную операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные авиаудары по военным объектам этого шиитского движения. Заявленная цель - создание безопасных условий в северных приграничных районах Израиля, чтобы туда могли вернуться десятки тысяч жителей, эвакуированных из-за постоянных обстрелов, которые отряды "Хезболлах" ведут с 8 октября 2023 года. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был ликвидирован генеральный секретарь движения Хасан Насрулла. "Хезболлах" подтвердило его гибель и пообещало продолжить противостояние с Израилем.