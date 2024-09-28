В Норвегии призвали Израиль не повторять ошибок США в борьбе с терроризмом

Израиль не должен повторять совершенных США ошибок в борьбе с терроризмом. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, выступая на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Обратив внимание на речь премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в пятницу в штаб-квартире ООН, Эйде отметил, что глава правительства предложил членам Объединенных Наций выбрать, кого они поддерживают - Израиль или Иран и его союзников.

"Он также заявлял, что мир может быть достигнут только после того, как [движения] "Хезболлах" и ХАМАС будут полностью уничтожены. Мы уже смотрели это кино, и мне не понравилось, как оно закончилось. 22 года назад (с момента терактов, совершенных в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, и выступления президента США Джорджа Буша - младшего прошло 23 года - прим. ТАСС) в ответ на теракт в городе, где мы сейчас находимся, другой лидер заявил, что мы либо на его стороне, либо на стороне террористов. Это упрощенное деление на черное и белое, в котором нет места нюансам и оттенкам, не говоря уже о беспристрастности, и чрезмерная вера в военную силу крайне опасны", - сказал Эйде, призвав "учиться на ошибках прошлого".

Упомянув гуманитарную ситуацию в секторе Газа, нападения еврейских поселенцев на палестинцев на Западном берегу Иордана и удары Израиля по территории Ливана, глава МИД предупредил, что "Ближний Восток сейчас переживает свой самый черный час" и "стоит на грани масштабной региональной войны".

В ответ на теракты 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне, организованные террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ), Буш-младший, занимавший пост президента США с 2001 по 2009 год, принял решение о вводе войск в Афганистан в 2001 году и вторжении в Ирак в 2003 году.